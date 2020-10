De Giuseppe: “Con la Reggina test importante per le seconde linee”

Seconde linee

Nell’edizione pomeridiana di Sportoday su E’Tv è intervenuto Alessio De Giuseppe, parlando soprattutto del prossimo impegno dei rossoblù in Coppa Italia contro la Reggina: “Sarà una partita molto interessante per capire la condizione delle cosiddette seconde linee del Bologna, collegandosi con il discorso del nuovo regolamento che prevede cinque sostituzioni. Ci sarà spazio per i vari Vignato, Baldursson, Santander e per provare Dominguez in un ruolo più avanzato”.