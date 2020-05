De Giuseppe: “Tamponi del Bologna negativi. Da lunedì inizia il ritiro”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Alessio De Giuseppe ha fatto il punto sulla situazione del Bologna: “Tutti i giocatori sono risultati ai tamponi. Per questioni di privacy non si sanno i risultati ai test sierologici. Il Bologna farà un’ultima tornata di visite mediche, con tamponi prima dell’inizio del ritiro al Savoia Hotel. Il ritiro comincerà lunedì dopo il secondo tampone. Oggi gli allenamenti sono continuati con alcuni assenti. Il primo è Danilo, in isolamento volontario dopo essere tornato dal Brasile. Assenti anche Soriano, Sansone e Palacio che hanno scelto, in accordo con la squadra, di non usufruire dei campi di Casteldebole, ma di allenarsi da casa”.

Scheda 1 di 3