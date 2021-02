De Giuseppe: “Stati d’animo differenti tra i giocatori. Attesa una risposta per ricostruire rapporto con tifosi”

In collegamento dal centro tecnico Niccolò Galli è intervenuto Alessio De Giuseppe nella prima edizione di Sportoday per descrivere l’umore dei giocatori che arrivavano per cominciare il primo allenamento della settimana. Ecco le sue parole:

“L’attenzione è concentrata sulla testa dei ragazzi di Mihajlovic che questa mattina è arrivato molto presto a Casteldebole. Il resto del gruppo è arrivato intorno alle 12.30-13.00 per ritrovarsi e iniziare a parlare di quanto accaduto venerdì sera.