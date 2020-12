De Giuseppe: “Squadra in ritiro almeno fino alla partita con il Torino, sugli infortunati…”

“Mihajlovic su tutte le furie, la squadra andrà in ritiro fino a Natale. L’impressione è che se però già con Spezia e Torino arrivassero risultati le cose potrebbero cambiare. Ma l’obiettivo è dare una scossa alla squadra. La sua volontà è cercare di far pesare atteggiamento di ieri, soprattutto nel primo tempo. Si arriverà tutti in pullman all’Hotel Calzavecchio di Casalecchio, ma già domani il Bologna partirà per la Liguria. In base al risultato della partita, si deciderà il da farsi: al momento dopo la Spezia la squadra dovrebbe tornare in Hotel”.

