De Giuseppe: “Soumaoro inizierà domani la sua avventura col Bfc. Genoa? Partita complicata”

Questo pomeriggio è intervenuto a Radio Nettuno Bologna 1, Alessio De Giuseppe per commentare l’imminente arrivo di Soumaoro e la prestazione dei rossoblù ieri contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

“Soumaoro effettuerà domani le visite mediche e poi potrà cominciare la sua avventura con il Bologna. Arriva dal Lille dove in questo inizio di stagione ha collezionato solo 170′ minuti in tre spezzoni di partite. Quando ho ricevuto la notizia del suo arrivo al Bologna, l’ho subito accostato a uno dei tanti giocatori che hanno segnato la prima marcatura in Serie A contro di noi. Da capire che apporto darà alla squadra, sicuramente un giocatore come N’Koulou era più conosciuto. Per il francese si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni”.