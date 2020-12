De Giuseppe: “Skov Olsen a Milano ci sarà. Formazione? Oggi Miha ha provato…”

Alessio De Giuseppe è intervenuto all’interno dell’edizione delle 18.30 di Sportoday per fare il punto sull’allenamento odierno del Bologna e sulla probabile formazione che scenderà in campo sabato sera contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Questo pomeriggio il Bologna ha svolto l’allenamento sotto il nevischio. Skov Olsen è tornato in gruppo, ha partecipato anche alla partitella anche se a campo ridotto. E’ più avanti di quanto ci saremmo aspettati, ma ancora non è al 100%. A Milano ci sarà, bisogna vedere se dal primo minuto o a partita in corso. Se non ce la facesse il più indiziato a sostituire Orsolini sulla fascia destra è Sansone. Vignato? E’ un’ottima opzione, dal primo minuto in Coppa Italia ha fatto bene. Può essere più utile nella ripresa, a differenza di Sansone che quando è entrato non è mai stato incisivo”.