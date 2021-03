De Giuseppe: “Ravaglia in leggero vantaggio. Antov? Difensore pulito e affidabile”

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto Alessio De Giuseppe per fare il punto sui rossoblù impegnati in nazionale. Ecco le sue parole:

"A Casteldebole c'è attesa e ansia per il rientro dei nazionali sia per riprendere a lavorare ma anche per l'apprensione legata alla situazione. Skorupski rimarrà in isolamento in Polonia almeno fino a domenica, poi qualora dovesse ricevere un tampone negativo potrà tornare a Bologna. L'impressione è che, essendo lui sintomatico, difficilmente già domenica si potrà avere un esito negativo".