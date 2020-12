De Giuseppe: “Ravaglia favorito per domenica, sul mercato vi dico che…”

Punto della situazione in casa Bologna per Alessio De Giuseppe a E’Tv. Si parte da Ravaglia che rientra

“Ravaglia in vantaggio su Da Costa, ha recuperato dal dolore alla caviglia. Altri ballottaggi sono in difesa, con Tomiyasu-De Silvestri, quest’ultimo ha svolto lavoro differenziato e quindi il giapponese è in stra-vantaggio per la fascia destra. In mezzo Danilo e Medel. Altro ballottaggio Hickey-Dijks a sinistra, il primo si è negativizzato mentre il secondo ha recuperato al 100%, sembra in vantaggio l’olandese. Per il resto Bologna quasi al completo, fuori solo Sansone e Skorupski, che svolgono ancora lavoro differenziato, Santander, che si aspetta il suo ritorno in primavera, e Mbaye, che verso fine gennaio sarà a disposizione”.