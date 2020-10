Intervenuto a Sportoday questa sera, Alessio De Giuseppe ha parlato così del mercato rossoblù:

“Bani? Per il giocatore la trattativa è in chiusura con il Genoa per un prestito con obbligo di riscatto a 3.5-4 milioni, manca solo l’ufficialità. È un’operazione che ha sorpreso tutti, si tratta di un giocatore che l’anno scorso è stato protagonista segnando anche 4 gol. All’occorrenza sarà impiegato Medel come difensore centrale”.