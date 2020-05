De Giuseppe: “Oggi a Casteldebole primi allenamenti col pallone”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Alessio De Giuseppe ha fatto il punto sulle novità di oggi al Centro Tecnico Niccolò Galli: “Sono state diverse le novità di giornata per il Bologna. Al primo posto ci sono sicuramente l’inizio delle visite per mappare la diffusione del virus tra i tesserati rossoblu. Oggi si sono infatti effettuati i primi tamponi tra i giocatori e lo staff. Tutta la squadra è a Bologna, anche se alcuni sono in isolamento volontario, in quanto appena rientrati dall’estero. Si sono visti altri volti nuovi, come Svanberg e Dijks. Inoltre si è rivisto il pallone in campo. Dominguez e Medel nel weekend avevano iniziato a palleggiare, oggi il pallone invece era parte integrante dell’allenamento. Nessun passaggio, solo qualche palleggio e un po’ di circonduzione di palla, al massimo qualche tiro”.

