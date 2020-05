De Giuseppe: “La squadra ha ripreso dimistichezza con il pallone tra i piedi”

Di nuovo col pallone

Secondo quanto riportato da E’Tv rete 7, prosegue spedita la ripresa degli allenamenti da parte del Bologna, con i rossoblu impegnati nella preparazione per la ripartenza del campionato.

L’inviato Emilio De Giuseppe ha parlato al termine dell’allenamento:

“La squadra ha ripreso a correre con il pallone ed inizia ad alzare i ritmi per farsi trovare pronta al 13 giugno.

Tra i giocatori più in forma spicca Dijks, l’olandese si è definito concentrato per la ripartenza e ha dichiarato di aver perso 5 kg”.