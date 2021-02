De Giuseppe: “Incontro Mihajlovic-tifosi iniziato ore 18.25. Sinisa era solo”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Alessio De Giuseppe in collegamento dall’esterno dello stadio Dall’Ara, luogo in cui stava avvenendo l’incontro tra Mihajlovic e i tifosi. Queste le sue parole:

“Il colloquio è iniziato alle 18.25 e Mihajlovic si è presentato da solo. Parteciperà con lui all’incontro Mirko Sandoni, in qualità di rappresentante di rapporti con la tifoseria. I tifosi, invece, erano una quindicina a rappresentare i principali gruppi della tifoseria organizzata come Mods, Vecchia Guardia, Forever Ultras, Mai Domi e Settore Ostile. Per Mihajlovic non si è trattato di un errore grave per lui che scherza sempre, ma c’era la necessità da parte della tifoseria di un confronto”.