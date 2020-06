Intervenuto su E’Tv Rete 7, Alessio De Giuseppe parla della situazione attuale del Bologna e delle difficoltà riscontrate nella partita persa contro la Juventus:

“Il Bologna subisce gol da 22 partite consecutive, aldilà di Denswil credo che questo sia un dato importante da non sottovalutare. Se da un lato troviamo una squadra propositiva che gioca in attacco, dall’altro troviamo una difesa che soffre e non riesce a migliorarsi”.