De Giuseppe: “Il Genoa con il 3-5-2, davanti Kouamé e Pinamonti”

“La difesa del Genoa subisce abbastanza. Sarà a 3, formata da Criscito, Zapata e Romero. A centrocampo sugli esterni ci saranno Ghiglione e Barreca, in mezzo Lerager, Schone e Radovanovic. Davanti la coppia Kouamé-Pinamonti. Questo è il derby dello scudetto del 1925, per cui il Genoa esporrà uno striscione. Palacio verrà premiato: entrerà in una parte del museo dedicata agli argentini genoani. Andreazzoli? Ha spiegato che il suo Genoa dovrà fare grande attenzione alla mentalità del Bologna: sa che darà tutto per Mihajlovic“.