De Giuseppe: “Il Bologna meritava il pari, sconfitta come un film già visto”

Intervenuto a E’Tv Rete7, Alessio De Giuseppe ha parlato della sconfitta maturata a Bergamo e della lite tra Gasperini e Mihaijlovic. Nelle parole del giornalista la ricostruzione della discussione tra i due allenatori e la sua personale analisi del match:

“Da casa la lite di Gasperini e Mihaijlovic è stata messa in risalto anche dal telecronista Sky che ha voluto far sentire a tutti quello che si stavano dicendo. Tutto nasce da un fallo su Skov Olsen che non è piaciuto ai giocatori del Bologna. Gasperini intervenendo ha in un certo senso scavalcato la figura dell’allenatore rossoblu che evidentemente non l’ha presa bene”.