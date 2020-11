De Giuseppe: “Il Bologna in Coppa con i titolari per fare bene. Su Vignato…”

Alessio De Giuseppe è intervenuto nella prima di edizione di Sportoday per raccontare come arriva il Bologna all’impegno di Coppa Italia contro lo Spezia:

“Oggi il Bologna utilizzerà buona parte di titolari in Coppa Italia perché c’è la voglia di fare bene. L’unico dubbio è legato a Calabresi, ma credo che giocherà De Silvestri anche perché Arturo non è nemmeno stato convocato contro la Samp e rischia di restare fuori anche oggi. Passare il turno significherebbe affrontare la Roma agli ottavi e sarà una partita di alto livello. Inoltre, sarà un test importante per capire come rientreranno gli infortunati”.