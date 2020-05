De Giuseppe: “Dovremo abituarci alle cinque sostituzioni”

Intervenuto a E’Tv Rete 7, il collega Alessio De Giuseppe ha fatto il punto della situazione sulla possibile ripresa del campionato dopo l’affievolirsi dell’emergenza coronavirus in Italia. Le sue parole:

“E’ chiaro che i primi tamponi positivi dovuti ai controlli dei club non hanno fatto altro che alimentare i dubbi sulla forza del protocollo. Si confida nel tempo e nel calo dei dati, sperando che con l’estate il virus abbia una aggressività minore. Una presenza positiva nel periodo in cui è iniziato il campionato credo possa mettere a repentaglio tutto perché poi quel giocatore sarebbe venuto in contatto con i compagni e gli avversari. Stanno riprendendo diverse attività e si presuppone possa ripartire anche il calcio”