De Giuseppe: “Domani Soumaoro e Sansone possibili titolari. Mercato? Ipotesi Pinamonti”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Alessio De Giuseppe ha dato una sua opinione sul Bologna, parlando della gara di domani contro il Milan e del mercato ormai agli sgoccioli. Ecco le sue parole:

“Per la partita di domani Mihajlovic valuta l’ipotesi Sansone dal primo minuto con Barrow centravanti. A destra Orsolini non si muove, mentre Palacio si avvierà alla sua terza panchina consecutiva, in questo momento deve ritrovare la forma ideale e il Bologna vuole provare Musa in quel ruolo. In difesa invece è sempre più probabile l’impiego di Soumaoro, e le opzioni sono principalmente due: l’ex Genoa potrebbe fare coppia con Danilo al centro della difesa, spostando così Tomiyasu sulla destra, o con lo stesso giapponese, visto anche che Danilo è diffidato. Se sarà Soumaoro-Tomiyasu, De Silvestri giocherà titolare”.