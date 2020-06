Intervenuto su E’Tv Rete 7, Alessio De Giuseppe parla delle novità di formazione in vista della partita contro il Cagliari:

“La formazione sarà simile a quella schierata contro la Sampdoria. L’assenza di Poli pesa ma le alternative non mancano. Sopratutto a centrocampo alcuni giocatori sembrano aver risposto in maniera ottima al ritorno in campo”