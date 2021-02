De Giuseppe: “Domani confronto tra Mihajlovic e tifosi. Poli e Hickey forse titolari”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Alessio De Giuseppe per gli aggiornamenti da Casteldebole. Ecco le sue parole:

“C’è voglia di archiviare la questione e arrivare a un chiarimento perché la priorità è salvare il campionato. Per Mihajlovic è stata una cosa da non ritenere grave, mentre i tifosi ci tengono ad avere almeno un colloquio con il mister rossoblù. I tifosi si aspettavano una pronta risposta dell’allenatore dopo il video uscito, ma Mihajlovic ha preferito prendere tempo perché andare subito a un confronto sarebbe stato come sfidare la piazza”.