De Giuseppe: “Il Bologna non è la seconda scelta di Sinisa, ma è stuzzicato dalla Lazio”

In collegamento da Casteldebole, Alessio De Giuseppe è intervenuto nella seconda edizione di Sportoday per fare il punto in casa Bologna. Si è parlato dei programmi di Joey Saputo, in città fino a giovedì, e del futuro di Sinisa Mihajlovic, che aspetta di capire nel frattempo il futuro di Simone Inzaghi alla Lazio. Si parte dagli impegni del chairman: