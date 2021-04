De Giuseppe: “Contro il Torino Antov titolare e possibile chance per Poli”

"Ci sarà Antov che giocherà la sua seconda da titolare, dopo aver esordito contro il Cagliari sempre nel turno infrasettimanale. Sarà un gara simile perché allora il Bologna era reduce dalla bella vittoria contro la Lazio, stavolta da quella contro lo Spezia e in entrambe le occasioni l'avversario è in lotta per la salvezza. Antov giocherà da centrale in coppia con Soumaoro per dare la possibilità a Danilo di rifiatare.".