De Giuseppe: “A Lecce c’è frenesia da vittoria in casa. Soriano? Penso sarà della partita””

In collegamento da Lecce, il collega Alessio De Giuseppe ha fatto il punto della situazione a due giorni da Lecce-Bologna.

“Il Bologna ha chiuso il 2019 affrontando squadre che non arrivano nelle migliori condizioni possibili. A Napoli c’era un clima negativo, il Milan sta vivendo una stagione difficile, l’Atalanta aveva diverse assenze, il Lecce idem. Qui c’è frenesia da vittoria in casa, non ha mai ottenuto tre punti in questo campionato al Via del Mare. Il proprietario del Lecce ha criticato neanche tanto velatamente il proprio direttore sportivo”.