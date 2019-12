De Carolis: “Palacio giocatore immenso. Occhio a non rilassarsi con il Lecce”

Intervistato nella puntata odierna di Sport Today, Guido De Carolis ha parlato del successo rossoblu ai danni dell’Atalanta: “La vittoria del Bologna viene al termine di una sfida molto insidiosa. È vero che i nerazzurri erano reduci dalla trasferta in Ucraina. Ma è sicuramente una squadra in forma e ben allenata che può far male con chiunque. La classifica del Bologna è stata al momento sistemata. All’inizio aveva raccolto meno di quello che meritava, ora sta tornando in alto. Oltre a Palacio, Danilo, Tomiyasu e Poli sono stati i migliori tra i rossoblu. Danilo ha di fatto cancellato il gol a Barrow. Poli ha segnato e ha dato tanto a metà campo. I rossoblu credo siano in linea con le aspettative di inizio stagione”.

