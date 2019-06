De Carolis: “Mihajlovic è una garanzia”

Il giornalista Guido De Carolis ha cominciato il suo intervento durante l’edizione odierna di Sportoday commentando il ritorno di Buffon alla Juventus:”Dovrebbe rientrare alla Juventus, non solo come uomo spogliatoio, ma bisogna vedere in che posizione, se dietro o davanti a Szczęsny. Credo avrà un ruolo anche in campo. Perin potrebbe essere ceduto, Buffon dovrebbe partire come numero 2, ma non mi stupirei di vederlo titolare in varie partite. È un portiere ancora integro.”

Scheda 1 di 5