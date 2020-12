De Carolis: “Inter domani con Sanchez. Come fermare Lukaku? Dico che…”

Il giornalista del Corriere della Sera Guido De Carolis è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato dell’Inter, del Bologna e di come fermare Romelu Lukaku:

“Le parole di Conte su Inter-Bologna dell’anno scorso? Si riferiva al fatto che l’Inter aveva dominato per lunghi tratti nel primo tempo e Lautaro aveva sbagliato un rigore. Quella partita segnò un’importante crocevia per la stagione dei nerazzurri. Ci fu un dialogo tra l’allenatore e i giocatori dopo la partita, e da lì in poi la squadra si rialzò, facendo bene sia in campionato che in Europa League.”