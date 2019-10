“Mi è sembrato un ottimo Bologna. E’ una squadra che è rimasta sempre in partita, ma poi l’ha buttata via per due errori. La Juventus non ha vinto solo con la sua forza, il Bologna ci ha messo del suo. I rossoblù combattono e giocano un buon calcio, ma è ora di fare un po’ di punti.”

