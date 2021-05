"Mihajlovic è in lista, non è tra i favoriti. L'Inter sta cercando un allenatore di fascia più alta, soluzione alternativa. Perso Allegri, che è andato alla Juve, si complica la questione allenatore. La società si prenderà qualche giorno per decidere. Piace Pochettino, che può uscire dal PSG, Garcia, ex Roma, mentre non è un profilo che interessa quello di Sarri".