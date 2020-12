De Boer apre a Schouten: “Lo osservo, sta crescendo tantissimo nel Bologna”

Cosa stia facendo Jerdy Schouten a Bologna lo stanno notando sempre in più persone. L’olandese, con il suo modo di giocare, ha conquistato infatti Mihajlovic prima, i tifosi poi, ha attirato le sirene del Napoli, dove Giuntoli lo seguiva già dai tempi dell’Excelsior e ci sta facendo un pensierino tuttora, e infine il c.t della Nazionale orange De Boer.

Intervistato da Voetbal International, storico magazine calcistico dei Paesi Bassi, il tecnico ex Inter ha aperto infatti per la prima volta alla convocazione del centrocampista rossoblù: “In questo periodo sto guardando partite. Conosciamo i nostri convocati abituali, quindi adesso l’attenzione è rivolta ai potenziali innesti che giocano in giro per l’Europa: come Sven Botman, che sta facendo bene al Lille, e Jerdy Schouten, che sta crescendo tantissimo nel Bologna. Presto ancora più attenzione a questi ragazzi, possono essere molto interessanti e quindi li teniamo d’occhio”. Un’investitura importante per un giocatore che il 12 gennaio del prossimo anno compirà 24 anni, ma che vedendolo giocare sembra che ci sia un errore nella carta d’identità e che le cifre dell’età siano invertite.