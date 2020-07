D’Aversa: “Sbagliato l’approccio, bravi a recuperarla”

Sbagliato l’approccio del Parma nel derby contro il Bologna, poi i ducali l’hanno ripresa in pieno recupero con gol al 91′ e 94′. Il pensiero di D’Aversa a fine partita:

“L’approccio non è stato dei migliori, poi prendiamo gol da calcio da fermo ed era un aspetto curato ieri in allenamento. Per come si era messa faccio i complimenti ai ragazzi per averla recuperata, ma bisogna ragionare sul fatto che abbiamo determinate caratteristiche e dobbiamo metterle in campo come successo nel secondo tempo”.