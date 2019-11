D’Aversa non ha mai vinto da allenatore contro il Bologna

Domenica il Parma – in emergenza – farà visita al Bologna al Dall’Ara, gara valida per la 13^ giornata di Serie A. I rossoblu, che hanno un disperato bisogno di punti, sanno bene di essere in debito con i propri tifosi: il pubblico felsineo si aspetta la vittoria nel derby emiliano dell’ora di pranzo. D’Aversa si troverà dunque davanti il Bologna, che rappresenta il suo piccolo incubo. Nella sua – seppur breve fin qui – carriera da allenatore, l’attuale tecnico ducale non ha mai vinto contro i rossoblu.

D’Aversa ha affrontato il Bologna 4 volte dalla panchina, portando a casa 3 sconfitte ed 1 pareggio. Le prime due sfide risalgono alla stagione 2014/15 in Serie B, quando ancora guidava la Virtus Lanciano: all’andata perse in casa 1-2 contro la formazione di Diego Lopez, mentre al ritorno in trasferta fu superato di misura dalla squadra di Delio Rossi. L’unica non sconfitta fu invece un pareggio per 0-0 al Tardini. L’occasione risale alla scorsa stagione, quando D’Aversa guidava il Parma già da diversi mesi: in quel caso, la sfida con Filippo Inzaghi terminò a reti inviolate. La batosta più cocente risale infine all’ultimo confronto, quello del maggio 2019: la squadra di Mihajlovic vinse infatti per 4-1 il derby emiliano.