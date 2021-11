Dario Marcolin: “Velo di Arnautovic? Meglio di Perisic”

Dario Marcolin a DAZN

"Partita strana per il Bologna. Primo tempo non troppo bene per i rossoblù, secondo tempo un po' meglio. Parte sinistra della classifica riconquistata con forza, 13 punti su 15 guadagnati tra le mura amiche: obiettivo dunque raggiunto da Sinisa Mihajlovic. Il velo di Arnautovic? Da giocatore vero. Numero fantastico che solamente lui ha visto prima di tutti: giocata davvero potente, meglio di Perisic"