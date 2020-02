Danilo, la guida del giovane Bologna

Chissà se il giorno della sua presentazione, Danilo si era immaginato di essere all’inizio di una nuova lunga avventura in Serie A. Sabato ha firmato la presenza numero cinquanta con la maglia rossoblu. Un record non banale, per un leader silenzioso che si nota solo quando non può giocare. Un giocatore infaticabile che conta più di 650 partite tra i professionisti.

Danilo arrivò l’anno scorso allo scadere del mercato. Un altro acquisto azzeccato al fotofinish, l’anno dopo l’arrivo di Palacio. Lui è il leader del reparto arretrato rossoblu, il miglior insegnante possibile per Tomiyasu, Bani e Denswil. Il suo obiettivo personale in vista del match di venerdì è far dimenticare la partita dell’andata. Lui non era in campo quando al 94′ minuto dopo una clamorosa discesa di Veretout, Dzeko infilava la porta di Skorupski. Ora insieme ai compagni cercherà di far dimenticare a tutti il pessimo finale della sfida d’andata.