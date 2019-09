Danilo ci prova per Udine

In attesa di capire la seduta pomeridiana di oggi quali notizie fornirà, c’è chi lavora duro per rientrare prima del previsto.

Lunedì Danilo ha abbandonato le terapie dopo l’infortunio muscolare alla coscia e ha svolto lavoro differenziato, oggi potrebbe proseguire la sua marcia di avvicinamento al definitivo recupero che ha una data: il 29 settembre. In quella occasione il Bologna sarà di scena alla Dacia Arena di Udine e lui, da ex della sfida, vuole esserci. Lo staff medico agirà con cautela e Danilo non dovrebbe forzate troppo i tempo rientrando con Roma e Genoa, ma per nulla al mondo perderebbe la partita contro la sua ex squadra e già domenica, dopo la sfida di Brescia, lo stesso De Leo ha parlato di un Danilo in recupero con qualche giorno di anticipo.