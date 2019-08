Ai microfoni di Tmw, l’allenatore del Pisa Luca D’Angelo si è portato alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna in programma domenica.

Queste le sue affermazioni: “Contro il Bologna ci proveremo fino alla fine, vogliamo far bene, e sarà un bel test per farci trovare pronti anche in campionato: dovremmo battagliare con tutte, senza porci obiettivi troppo piccoli, ma neppure troppo grandi. Serviranno umiltà e spirito battagliero”.