Dalle scarpe da calcio ai parastinchi, ecco come vestirsi per scendere in campo

Come sa ogni nostro lettore, il tifo è questione d’identità e passione, ma la voglia di un confronto sportivo per tanti non si limita alla curva o alla domenica passata davanti alla TV. L’emozione del calcio giocato intriga tanti supporter che si danno appuntamento per una partitella con gli amici, o prendono parte a competizioni amatoriali e agonistiche. Mettersi alla prova in prima persona richiede però alcuni requisiti tecnici. Da dove partire, quali sono gli accessori per scendere in campo?

Come rivela l’offerta di Sport Specialist, giocare a calcio richiede attrezzature tecniche, senza contare un minimo di preparazione fisica e capacità tecniche. Alla mente vengono subito i tacchetti delle scarpe da calcio, che sono certamente uno degli aspetti fondamentali, ma non il solo. Ecco allora indumenti e accessori irrinunciabili.

Maglietta e calzoncini sono la base, devono essere composti da materiali assorbenti e traspiranti, senza limitare in alcun modo corsa e movimenti del giocatore. Quando lo sportivo scende in campo nei mesi più freddi, potrebbe essere necessario coprire le zone del corpo più sensibili, ovvero torace e gambe. Sul mercato sono reperibili indumenti ad hoc che vengono indossati sotto la divisa.

Altrettanto immancabili sono i calzettoni e i parastinchi, quest’ultimi devono essere di un materiale appropriato all’uso e indossati sotto i calzettoni. Il portiere può portare i pantaloni della tuta.

E si arriva agli elementi protettivi: è possibile ricorrere a caschi, maschere facciali, protettori del braccio e ginocchiere. È importante però che il materiale di cui sono composti sia soffice, tale da non rappresentare una minaccia per i giocatori. Sono invece oggetti non autorizzati gli accessori di bigiotteria e gioielleria.

Finora le abbiamo solo accennate, ma le scarpe da calcio, o meglio gli scarpini, sono importantissime per le performance del giocatore e la protezione dagli infortuni, sia in ambito professionale che amatoriale. Soprattutto chi è alle prime esperienze viene spiazzato dall’offerta: quale acquistare? Lo sportivo dovrà anzitutto prendere in considerazione la superfice di gioco, a seconda di questa variabile si orienterà verso una certatipologia di prodotti.

Ci sono scarpe da gioco per terreni artificiali (per i quali andrebbero usati tacchetti AG), duri (tacchetti FG) e morbidi(tacchetti SG e SG-PRO). L’acquisto è condizionato anche dal materiale usato, in sostanza abbiamo due principali categorie: articoli in pelle naturale e in materiali sintetici. I primi corrispondono alle scarpe tradizionali, caratterizzate da morbidezza e dall’elevata capacità di traspirazione. Si adattano anche alla sagoma del piede.

I materiali sintetici si distinguono per la leggerezza, le proprietà tecniche innovative e originali, una calzata aderente. Il materiale impiegato dalle aziende produttrici delle scarpe da calcio cambiasensibilmente, si va da semplici soluzioni in plastica alle piùtecnologiche.

Mai trascurare la prova su strada prima dell’acquisto. La scarpa va indossata per capire se è quella giusta, senza dimenticare che è del tutto normale che nei primi utilizzi risulti un po’ scomoda. Va portata per un certo periodo perché il piede s’adatti alla calzatura. Entra comunque in gioco il materiale: se sintetico, la vestibilità è più fasciante, mentre quelle in pelle tendono a conformarsi alla sagoma del piede.

