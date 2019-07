Dall’Ara rizollato e ringhiere verniciate: ipotesi Coppa e prima di campionato in trasferta

Ultimati i concerti, per il Dall’Ara è tempo di rizollare il campo.

In questi giorni i giardinieri poseranno il nuovo manto verde sull’impianto di via Andrea Costa, ma le tempistiche sono al limite con l’avvio ufficiale della stagione. Non tanto per quanto riguarda i tempi di posa del nuovo tappeto, quanto per il fatto che andrà lasciato riposare per circa un mese. Mancano dunque tre settimane alla Coppa Italia e un mese esatto al campionato, i tempi sono ravvicinati. Per questo motivo, come riporta il Cor Bo, il Bologna pensa di giocare altrove la sfida di coppa nazionale (contro una tra Lanusei/Potenza o Pisa). Escluse le ipotesi di giocare in trasferta, il club potrebbe decidere di giocare la sfida in un impianto vicino alla riviera, dove a Ferragosto saranno in vacanza tanti bolognesi. Per quanto riguarda il campionato, il calendario verrà stilato lunedì 29 luglio a partire dalle 18.45 su Sky e al Bologna, anche per i motivi sopracitati, potrebbe toccare un esordio in trasferta, considerando anche che nelle ultime tre stagioni si è partiti sempre in casa.

Non solo, c’è anche un’altra novità allo stadio Dall’Ara. Le ringhiere gialle, che dal 1990 sono così per motivi di sicurezza, sono state ridipinte di grigio. Oltre ad un colpo d’occhio migliore, le nuove norme sulla sicurezza impongono solo una colorazione totalmente diversa rispetto a quella dei seggiolini.