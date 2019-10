Dall’Ara preso d’assalto: già oltre 20.000 per Bologna-Sampdoria

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Bologna prepara già la sfida alla Sampdoria. I rossoblu esordiranno nell’orario domenicale delle 12.30: l’ora di pranzo però non spaventa i tifosi, che saranno presenti in massa al Dall’Ara. Sono infatti già previsti oltre 20.000 persone – tra abbonamenti e biglietti venduti – per la partita, la cui maggioranza è al momento rappresentata da bambini e famiglie.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua forte la prevendita per #BFCSampdoria di domenica: siamo già oltre 20000 per il lunch match fra biglietti ed abbonamenti, con una grande presenza di famiglie e bambini, grazie anche alla speciale promozione nei Distinti per gli Under14 a 0,50€”.