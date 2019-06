Dall’Ara ancora pieno, festa anche senza l’Italia

La Germania campione uscente punta a riconfermare il titolo, la Spagna a raggiungere l’Italia in vetta all’Albo d’oro con 5 trofei, la Francia a bissare il successo del mondiale con la nazionale maggiore, la Romania è la sorpresa.

Queste sono le 4 squadre rimaste e le loro motivazioni per vincere l’EuropeoUnder21, che vedrà oggi il suo atto conclusivo con le due partite a Bologna e Reggio Emilia.

Si prevede festa grande al Renato Dall’Ara con oltre 15’000 tagliandi venduti per la partita tra Germania e Romania: biglietterie aperte anche oggi dalle 9:30 in via Andrea Costa e in Piazza della Pace, con i tifosi rumeni pronti ad invadere le gradinate dell’ex Littoriale. L’unico possibile avversario della festa calcistica prevista è il caldo: all’apertura dei cancelli infatti, ore 16:00, si prevedono infatti circa 40 gradi.

Unico peccato è dover adesso assistere da semplici spettatori a questo intenso finale di manifestazione, con gli Azzurrini di Di Biagio, eliminati dalla competizione.