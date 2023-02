Dall’Ara a quota 29mila per Bologna-Inter

Sono 28.500 i tagliandi staccati in prevendita per il lunch match della ventiquattresima giornata: praticamente tutti i settori sono già esauriti a parte la tribuna dove rimane ancora qualche biglietto. Seconda contro ottava e un profumo d'Europa che stuzzica il Dall'Ara per un big match di cartello, con tanto di arbitro migliore, ovvero Orsato. La cornice sarà dunque spettacolare come non si vedeva da tempo.