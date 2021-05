Dalla Vite: “Vorrei che Mihajlovic rimanesse. Mercato? Servono giocatori esperti”

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto Matteo Dalla Vite per parlare di Mihajlovic e del futuro del Bologna . Ecco il suo commento:

"Resto coerente rispetto a quanto dissi tre settimane fa e cioè che la percentuale di permanenza di Mihajlovic è al 70%. In attesa di domani, che sarà il giorno della verità, credo che la percentuale che resti sia più alta di quella che possa andare via. Non escludo la possibilità dei supplementari dopo la giornata di domani perché con questo valzer delle panchine è lecito aspettarsi di tutto".