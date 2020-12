Dalla Vite: “Un Bologna resiliente ieri, Orso è stato il migliore. Sul mercato…”

“Un puntaccio con il Torino, un puntone ieri. Le sostituzioni di Gasperini non hanno dato una propulsione all’Atalanta, i cambi di Mihajlovic invece si. Ribaltare una partita così è incredibile, se pensiamo che ha segnato Paz, che è stato spesso fuori dall’atlante delle scelte di Sinisa. Nove dei quindici punti fatti in rimonta, vuol dire che la squadra ha carattere. Se poi il ricambio si chiama Orsolini, la sceneggiatura può cambiare. A un certo punto del match sembrava non esserci storia, in quanto l’Atalanta è una big e aveva preso il controllo della gara, ma è venuta fuori la resilienza dei rossoblù. Serata no per Schouten, rigore a parte. Orsolini il migliore perchè ha cambiato la partita”.

