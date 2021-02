Dalla Vite: “Sabato favorito Tomiyasu a sinistra. Miha? Mi auguro che rimanga per 3 motivi”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Matteo Dalla Vite ha parlato del momento del Bologna, a tre giorni dalla gara contro la Lazio. E proprio contro i biancocelesti il candidato per sostituire lo squalificato Hickey potrebbe essere Tomiyasu, visto anche che Dijks sta lavorando a parte:

“Contro la Lazio il favorito a sinistra è Tomiyasu, aspettando di valutare Dijks. Mbaye non viene considerato perchè altri stanno facendo bene e da quando è arrivato Soumaoro la difesa subisce meno reti, quindi è giusto andare avanti così. Il franco-maliano sta ingranando in coppia con Danilo, sembra che sia a Bologna da 6 mesi, e non è da tutti”.