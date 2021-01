Dalla Vite: “Pareggio con l’Udinese giusto. Da Costa? Merita la sufficienza”

Matteo Dalla Vite è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno per commentare la prestazione del Bologna ieri contro l’Udinese e dare il suo parere sul mercato rossoblù. Ecco le sue parole:

“Era inevitabile subire il gol del pareggio dopo essere stati assediati nella nostra metà campo per un tempo intero e con un uomo in meno. Il pareggio è giusto e meritato, anche se rimane il rammarico per la vittoria sfumata a tre minuti dalla fine. Secondo se il Bologna non fosse rimasto in inferiorità numerica, l’Udinese non sarebbe riuscita a pareggiare”.