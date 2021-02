Dalla Vite: “Oggi Mihajlovic è stato autentico. Spero che rimanga tanti anni a Bologna”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite ha parlato del momento del Bologna, con la conferenza stampa di questa mattina di Sinisa Mihajlovic e la partita di domani contro il Sassuolo in primo piano. Si parte dalle parole di Sinisa:

“Oggi Sinisa è stato autentico e limpido. Ha commentato e spiegato ogni frase che ha detto, non ci sono state frasi retoriche. Mihajlovic rimane convinto del suo pensiero su quanto accaduto, ma è rimasto lucido e ha riconosciuto di aver sbagliato sul fatto di non essere sceso dal pullman e andare a salutare i tifosi. Tant’è che la prossima volta ha affermato che lo farà. E’ sicuramente tra le sue conferenze stampa pre-gara più belle. La voce della gente è importante, e ha permesso un chiarimento tra la piazza e il tecnico, altrimenti questa vicenda non si sarebbe mai risolta”.