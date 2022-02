Dalla Vite: “Mercato del Bologna da 5.5. Buona la cessione di Skov Olsen”

"Questa squadra è da nono decimo posto e lo sarebbe stato ancora di più se il Bologna avesse fatto un mercato più profondo rinforzando e allungando la panchina. Nel calcio d’oggi con i 5 cambi è fondamentale avere in panchina giocatori che subentrando ti cambino la partita. Mihajlovic non aveva chiesto tre titolari ma tre ricambi: uno per Arnautovic, uno per De Silvestri e uno per Dominguez. Aebischer è un bell’acquisto con esperienza internazionale penso che farà bene. Kasius è un colpo alla Hickey ma forse Sinisa avrebbe preferito un giocatore già pronto. Purtroppo non è arrivato l’attacante".