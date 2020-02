Dalla Vite: “La mentalità vincente del Bologna sta contagiando i tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Matteo Dalla Vite ha parlato degli infortuni capitati a Orsolini e Barrow contro la Roma: “Non c’è pessimismo né per Orsolini né per Barrow. Tra domani e dopodomani ci saranno esami ulteriori per il gambiano. Sono ottimista a riguardo, ma la cosa che mi preme di più è che il Bologna non affretti i tempi per riaverlo in campo. La cosa migliore sarebbe nel caso tenerlo a sedere per un paio di incontri per poi evitare ricadute, come successo invece con Sansone. Per Orsolini non dovrebbero esserci sorprese, dovrebbe essere in gruppo, da questo punto di vista mi sento molto tranquillo”.

Scheda 1 di 7