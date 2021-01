Dalla Vite: “Servono gli occhi della tigre, Mihajlovic parla di salvezza ma crede nei suoi”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite che ha parlato del Bologna, del reparto offensivo rossoblù e del centrocampo:

“In questo campionato senza gli occhi della tigre non vai avanti e molte squadre impostano la partita su questo, il Verona ne è un esempio. Mihajlovic prima della partita parla di tre parole chiave e il suo ‘dobbiamo salvarci’ serve per dare una scossa alla squadra e far alzare le antenne a tutti. Lui crede in questa squadra, ma per buona parte del campionato ha avuto diversi indisponibili e impossibilitato a fare cambi. L’atteggiamento di Genova fa capire che devi sempre avere gli occhi della tigre”.