Dalla Vite: “In attacco più giochista che bomber. Coppa Italia? Non mi piace”

"Il nuovo format della Coppa Italia non mi piace. E' bello quello che hanno in Inghilterra dove si vedono squadre come Liverpool, Arsenal e United che vanno a giocare in campetti di squadre di seconda divisione. Questa è poesia nel mondo del calcio. Il Bologna in Coppa Italia dovrebbe cercare di fare di più, si tratta di una competizione che ti permette di fare un upgrade".