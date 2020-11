Dalla Vite: “Il Bologna ha più qualità della Samp. Quell’aneddoto su Medel…”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport è intervenuto a Fire and Desire condotto da Manuel Minguzzi su Radio 1909. Queste le sue parole, si parte dal match con la Samp:

“E’ una partita da non perdere. La prestazione c’è sempre stata, ma la classifica è brutta. Bisogna non prendere gol. Non è una partita così proibitiva, a Ranieri mancherà metà difesa titolare. La qualità del Bologna è superiore a quella della Sampdoria. Nelle prossime partite contro Samp e Crotone si deve fare punti perché risalire la china”.